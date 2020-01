Roma-Lazio 1-1: gol Dzeko, pareggia Acerbi – LIVE

Il derby della capitale finisce con il risultato di 1-1. Entrambi i gol arrivano nel primo tempo: vantaggio Roma con Dzeko, pareggio di Acerbi.

Al 26′ la Roma sblocca la gara: Dzeko segna di testa anticipando Strakosha su suggerimento di Cristante, è l’1-0. Pareggia i conti Acerbi, approfittando di un incredibile errore di Pau Lopez: il portiere smanaccia in malo modo su una palla alta e permette il facile tap-in al centrale. Sul finire della prima frazione la Roma va ancora vicina al gol con Pellegrini, tuttavia l’esterno colpisce il palo con una bella conclusione da fuori area. Nel secondo tempi i ritmi si abbassano leggermente, ma c’è spazio per un episodio da moviola: al 49′ Calvarese assegna e poi cancella un rigore alla Roma dopo aver visto l’azione al monitor. Ai punti meritano i giallorossi: al 69′ il bomber bosniaco spara in faccia a Strakosha da posizione defilata ma ravvicinata. Nel finale Under si lancia in una serpentina che lo libera al tiro, il pallone carambola ancora sui piedi dell’attaccante bosniaco, che calira come può ma trova ancora una volta la risposta del portiere.

GLI HIGHLIGHTS VIDEO DELLA GARA

Il tabellino di Roma-Lazio

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon (83′ Kolarov), Mancini, Smalling, Spinazzola; Veretout (89′ Pastore), Cristante; Under, Pellegrini, Kluivert (81′ Perotti); Dzeko. All. Fonseca

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe (46′ Patric), Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto (71′ Parolo), Lulic; Correa (75′ Caicedo), Immobile. All. Inzaghi

Gol: 26′ Dzeko (R), 34′ Acerbi (L)

AmmonitI: Luiz Felipe (L), Dzeko (R), Milinkovic-Savic (L), Lulic (L), Kolarov (R), Immobile (L)