Roma-Lazio, Fonseca a Sky Sport: “Kluivert e Under decisivi”

Roma-Lazio, Fonseca a Sky Sport

Roma-Lazio Fonseca | Al termine del match dell’Olimpico finito 1-1, il tecnico della Roma, Paulo Fonseca, ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole secondo quanto raccolto dalla redazione di Calciomercato24.com.

Notizie Roma, le parole del tecnico

Pau Lopez “Una situazione non felice per Pau, non ho parlato con lui subito è una situazione che può succedere. Lui ha sempre fatto tanto bene, solo una situazione infelice”

Punti persi “Sono triste perché quello che i ragazzi hanno fatto mi lascia molto orgoglioso, abbiamo fatto una bellissima partita con coraggio basta guardare i numeri. Abbiamo creato situazioni giocando cosi è più facile credere in questa squadra”

Esterni “Si Justin e Under hanno lavorato tanto come mai avevano fatto. Così io li voglio è importante per la squadra che loro difendono cosi. Abbiamo fatto tutti una bellissima partita”

Difesa a tre “Abbiamo giocato con Spinazzola più alto e Santon che iniziava la costruzione a tre, ma la posizione di Kluivert e Under aperto abbiamo creato tanto spazio nel corridoio destro. Hanno capito dove cercare spazio e aggressione. Abbiamo giocato sempre nella loro metà campo. Non è facile creare situazioni contro la Lazio che abbassa molto il campo”

Giudizio di Capello: “Fonseca è un gran bell’allenatore”. “Grazie mille – replica il tecnico giallorosso – a voi lo apprezzo molto”