Oroscopo di domani 27 gennaio: Paolo Fox, previsione e classifica segni.

Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati di questo lunedì.

Oroscopo Paolo Fox 27 gennaio 2020: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. In amore devi dire la tua, anche in questi giorni una certa persona può essere lontana. Si sente di più oggi la lontananza, che sia in kilometri o psicologica, che ti infastidisce di più. Qualsiasi distanza ci sia potrà essere accorciata in settimana.

Toro. La gelosia ti rende nervoso, ma adesso il tuo rapporto di coppia ha finalmente messo da parte qualche nervosismo vissuto ad oltranza. La passione dovrà riscattare con il tuo partner.

Gemelli. Gran movimento attorno a te. Ancora non c’è stata la chiusura di certe questioni che arriverà tra Aprile e Maggio. Mese molto importante il prossimo, ci sono gli invidiosi e quelli che approfittano di una piccola distrazione. Tu sei forte e hai le spalle larghe.

Cancro. E’ una settimana tranquilla. Non posso dire che si tratti di un periodo esageratamente positivo, ma non è neanche così difficile. Certo che nel prossimo weekend la Luna sarà nel tuo segno.

Leone. Devi cercare di dare un ordine ai tuoi giorni. Per quel che concerne l’amore, subentra sempre qualche problema che manda tutto all’aria.

Vergine. Per fine Gennaio ci sono sensazioni particolari. Quest’anno è iniziato male, pieno di ripensamenti. La scorsa settimana sei stato anche male fisicamente. E’ bene sapere che arriverà un recupero.

Oroscopo Paolo Fox 27 gennaio 2020: le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. Dopo un periodo un po complicato e stressante, finalmente sta per arrivare per voi la serenità e il relax. Le cose vanno meglio in amore e sul lavoro.

Scorpione. Tutto più facile per quel che concerne l’amore. Ti rammaricherai soltanto quando ti renderai conto che non riesci a fare ciò che avevi nei programmi. Situazione che migliora in ambito lavorativo.

Sagittario. Meglio far silenzio quando non hai certezze, in particolar modo nei rapporti di coppia. Le polemiche ti consiglio di evitarle, anche perché il lavoro ti sta già provocando molto stress.

Capricorno. Ultimamente sei un po nervoso, ci sono delle discussioni ancora aperte che ti lasciano pensare parecchio. Cerca di chiarire il tutto il prima possibile, soprattutto per essere più sereno con te stesso.

Acquario. Alcuni malintesi potrai finalmente metterli da parte, è il giorno adatto a riconciliarsi. Sul lavoro vivrai dei cambiamenti, per merito di Giove e Saturno che saranno a tuo favore.

Pesci. In amore ci sono delle piccole complicazioni, e se siete in coppia questo potrebbe non essere un momento positivo. Qualche discussione di troppo mira alla stabilità del vostro rapporto, dosate bene le parole e cercate un punto di incontro.