Inter, Conte infuriato dopo il pareggio: il tecnico lascia lo stadio

Notizie Inter. Conte lascia lo stadio dopo il match contro il Cagliari

Notizie Inter Conte | Una partita molto bella a San Siro quella tra Inter e Cagliari, terminata in pareggio dopo le rete di Lautaro e Nainggolan. I nerazzurri vengono bloccati dagli uomini di Maran, che hanno avuto la bravura di restare in gara anche nei minuti finali. Un pareggio che ovviamente non può andare bene per Conte, infuriato sia in campo che fuori.

Il tecnico infatti non si è presentato ai microfoni a fine partita e stando a quanto riportato da Sky, pare abbia lasciato lo stadio probabilmente per via di un’arrabbiatura nei confronti dei suoi giocatori. Ora il club meneghino si allontana sempre di più dalla Juventus, la quale sarà impegnata stasera in un difficile match contro il Napoli. Nei minuti finali c’è stata anche un’espulsione per Lautaro, altra goccia che probabilmente avrà fatto traboccare il vaso.

Conte: nessuna parola ai microfoni

Pareggio amaro, amarissimo per l’Inter, che non gioca benissimo e che si fa pareggiare da un buon Cagliari. Antonio Conte è un tipo carnale, e la prestazione dei suoi giocatori non gli è andata per nulla bene. Dichiarazioni a fine partita non ce ne sono state, al suo posto ha parlato il capitano nerazzurro Handanovic.