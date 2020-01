Notizie Fiorentina, infortunio Castrovilli, le condizioni: “Sto bene”

Ultimissime Fiorentina, Castrovilli infortunato contro il Genoa e vai in ospedale

Ultime Fiorentina | Gaetano Castrovilli, centrocampista della Fiorentina, è stato costretto ad uscire in anticipo nel match di Serie A Fiorentina-Genoa. Il giovane calciatore ha lasciato il campo al minuto 62 per aver accusato dei giramenti di testa con qualche conato di vomito: “Mi gira la testa, non capisco niente”. Nessun colpo in campo durante la partita ed il giocatore è andato diretto in ospedale con Eysseric che ha presto il suo posto.

Ultime notizie Fiorentina, Castrovilli manda un messaggio dopo la notte in ospedale

“Non ricordava dove fosse”, ha dichiarato il tecnico Iachini nel post-partita. Intanto, il numero 8 gigliato si è sottoposto ad una TAC all’ospedale di Careggi nella serata di ieri, dove ha passato tutta la notte sotto osservazione.

In queste ore, il calciatore ha voluto tranquillizzare i tifosi e tutte le persone che hanno mandato messaggi durante la notte al giovane. ‘lo stato di disorientamento’ accusato ieri in campo nella sfida contro il Genoa ha preoccupato un po’ tutti e non solo Gaetano Castrovilli. Ora però può tornare il sorriso. In mattinata il giocatore ha postato una foto su Instagram scrivendo: “Ragazzi grazie per i tanti messaggi che mi state inviando in queste ore. È stato solo un grande spavento, presto tornerò in campo. Grazie allo staff sanitario per il supporto”.