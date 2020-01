Napoli, per il rinnovo di Milik c’è da attendere: summit con gli agenti rinviato

Napoli, Milik rinnoverà ma non a stretto giro | Napoli-Milik, il matrimonio continuerà: da tempo è atteso il rinnovo contrattuale dell’attaccante polacco ma non c’è stato ancora un incontro tra società e gli agenti del bomber.

Calciomercato Napoli, si punta ancora su Milik ma il rinnovo è rinviato

Stando a quanto raccolto dal portale calciomercato.it, gli agenti dell’attaccante polacco si trovano in Polonia. Incontreranno i dirigenti del Napoli solo dopo la chiusura del mercato invernale. Il rinnovo ci sarà perché entrambe le parti vogliono continuare insieme e anche perché il contratto di Milik scade nel 2021 e il Napoli non vuole rischiare di rivivere gli stessi problemi che sta vivendo oggi con Mertens e Callejon.

Napoli, Callejon verso il ritorno in Spagna

L’esterno spagnolo non ha trovato un accordo per il rinnovo di contratto attualmente in scadenza il prossimo giugno e potrebbe tornare in Spagna. Diversi club si sono fatti avanti nella speranza di prelevarlo a costo zero. Il suo agente Quilon in questi giorni di mercato sta sondando la possibilità di un ritorno in Liga. C’è l’interesse dell’Espanyol. Intanto il Napoli ha chiuso per Matteo Politano che domani sarà a Villa Stuart per le visite mediche di rito e per firmare poi il contratto che lo legherà al Napoli. All’Inter andranno 24 milioni: 2 milioni per il prestito e l’obbligo di riscatto dopo 18 mesi a 20 milioni, più altri 2 milioni di bonus.