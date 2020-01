Napoli-Juventus, parla Callejon: “Saluteremo Sarri come sempre”

Napoli-Juventus, parla Callejon

Napoli-Juventus Callejon | Alla vigilia del match del San Paolo , l’attaccante del Napoli, Josè Maria Callejon, ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole secondo quanto raccolto dalla redazione di Calciomercato24.com.

Notizie Napoli, le parole dell’attaccante

“Dobbiamo restare compatti, un gruppo unito, dobbiamo giocare ogni palla come fosse l’ultima della nostra vita. Sarri? Questo è il calcio, adesso lavora alla Juventus, per noi è sempre uguale, cercheremo di far bene, batterli, e portare i 3 punti a casa. L’educazione fa parte della nostra vita, lo saluteremo come sempre”.