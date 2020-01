Napoli-Juventus, le probabili formazioni di Fantacalcio.it

Napoli-Juventus, le probabili formazioni di Fantacalcio.it. A Castelvolturno seguite con attenzioni le condizioni degli acciaccati Maksimovic e Koulibaly in vista della Juve, oggi tornati a lavorare in parte con i compagni. Mister Gattuso confida di recuperarne almeno uno in extremis, così da schierarlo al centro della retroguardia con Manolas. Volerà in Brasile, invece, Allan, permesso lampo concesso dal club visto che il giocatore è frenato da una sofferenza all’anca destra. A centrocampo il tecnico potrebbe dare spazio a Demme, rischia Ruiz sul pressing di Lobotka. In attacco Milik sostenuto da Insigne e Callejon, forfait per Mertens. Arruolabile Mario Rui per la sinistra della difesa. Tra i pali va verso la conferma Ospina, seppur Meret sia recuperato.

Nei bianconeri Alex Sandro ha superato il dolore al costato e ci sarà sulla sinistra di difesa al San Paolo, invece si è fermato ai box Danilo dopo che mercoledì in Coppa Italia ha rimediato una lesione muscolare alla coscia. Torna a disposizione Bentancur dopo la lunga squalifica; l’uruguaiano favorito in mediana su Rabiot per completare il reparto con Pjanic e Matuidi. Avanti Cristiano Ronaldo e Dybala certi del posto, poi Ramsey potrebbe vincere ancora il duello con Higuain.

Ultime Napoli-Juventus, così in campo

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Fabian, Demme, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. All. Gattuso

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Dybala, Cristiano. All. Sarri

ARBITRO: Mariani (Manganelli-Giallatini, IV: La Penna, VAR: Rocchi, AVAR: Del Giovane)