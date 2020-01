Napoli-Juventus, Insigne: “Sarri? Ero sereno, vittoria per la città”

Lorenzo Insigne, capitano del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria dei suoi contro la Juventus al San Paolo.

Napoli-Juve, le parole di Insigne

In pochi si aspettavano gli uomini di Gattuso uscire vincenti dal posticipo contro la prima in classifica eppure i padroni di casa hanno battuto i bianconeri, grazie anche ad un suo gol. Un momento liberatorio, la sua esultanza davanti alla telecamera è emblematica sotto questo punto di vista. Spesso e volentieri quando le cose non vanno bene, finisce bersagliato dalle critiche. Oggi invece è uno degli eroi della vittoria contro la Vecchia Signora. Ecco le parole di Insigne in diretta tv: “Incontro con Sarri? L’ho vissuta serenamente questa gara, dobbiamo pensare solo a noi stessi. Fa piacere aver vinto contro la Juventus, è la vittoria nostra e di tutta Napoli“.