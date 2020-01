Il Napoli batte la Juventus al termine di una gara in crescendo, decisa dai gol segnati di Zielinski, Insigne e Ronaldo: ecco la sintesi video del match.

I gol e gli highlights di Napoli-Juventus

Il risultato cambia al 63′: tiro dalla distanza di Insigne e tap-in vincente di Zielinski, rinato dopo l’arrivo di Gattuso ed il ritorno in posizione di mezzala. Gli ospiti vorrebbero reagire ma non riescono mai a rendersi davvero pericolosi, c’è più nervosismo che altro nella manovra offensiva dei bianconeri. Chiude la partita Lorenzo Insigne, che con una girata di destro schiaccia il pallone a destra battendo Szczesny in maniera beffarda. Poco prima dell’inizio dei minuti di recupero, ci pensa CR7 a trascinare i suoi: il portoghese approfitta di un’indecisione della difesa su un lancio lungo per sbucare alle spalle dei difensori per anticipare Meret in uscita.

LA SINTESI NEL DETTAGLIO ED IL TABELLINO