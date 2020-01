Napoli-Juventus, gol annullato a Cristiano Ronaldo (HIGHLIGHTS VIDEO)

Rete annullata al portoghese al 52′ di Napoli-Juventus: colpa della posizione irregolare di Higuain, non è stato necessario neanche l’intervento del VAR.

Napoli-Juve, rete annullata a CR7

Poche occasioni da gol nella sfida tra azzurri e bianconeri. Una capita nel secondo tempo sui piedi di Cristiano Ronaldo, e visto che si tratta di spingere in rete un pallone facile facile, l’attaccante non sbaglia e ammutolisce il San Paolo. In precedenza, sulla stessa azione, Dybala aveva colpito il palo. Un crescendo di emozioni vanificato però dall’intervento dell’arbitro Mariani, che annulla tutto per fuorigioco di chi aveva imbeccato la Joya, quel Gonzalo Higuain di mezzo metro oltre la linea azzurra.