Napoli-Juventus, le formazioni ufficiali: Higuain in campo dal 1′ minuto

Napoli-Juventus, le formazioni ufficiali

Napoli Juventus formazioni ufficiali | Con Napoli-Juventus torna un classico della Serie A: azzurri e bianconeri si incontreranno tra poco allo stadio San Paolo, con fischio d’inizio alle 20.45, per la 21° giornata del campionato 2019-2020, incontro che le due squadre affrontano da prospettive molto diverse. I partenopei, 11° in classifica con appena 24 punti nelle prime 20 partite, arrivano da quattro sconfitte e una vittoria nelle ultime 5 gare di campionato, da quando in panchina siede Rino Gattuso, e cercano nuovi segnali di ripresa dopo la prestazione positiva e la vittoria in Coppa Italia di martedì contro la Lazio. La squadra di Maurizio Sarri invece, capolista con 51 punti e 4 lunghezze di vantaggio sull’Inter, lotta per conservare la vetta e allontanare le inseguitrici, forte anche della convincente prova in coppa contro la Roma, mercoledì battuta per 3-1.

Le scelte di Gattuso e Sarri

Napoli (4-3-3): Meret; Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski, Callejon, Milik, Insigne A disposizione: Karnezis, Antonino Pio Daniele, Maksimovic, Luperto, Lobotka, Ruiz, Elmas, Lozano, Leandrinho, Llorente. Allenatore: Gattuso.

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Dybala, Higuain, Ronaldo. A disposizione: Buffon, Pinsoglio, Rugani, Emre Can, Rabiot, Bernardeschi, Douglas Costa, Ramsey. Allenatore: Sarri.

Arbitro: Mariani di Aprilia.