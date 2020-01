Napoli-Juventus 1-0: la sblocca il gol di Zielinski (HIGHLIGHTS VIDEO)

Piotr Zielinski segna il gol dell’1-0 in Napoli-Juventus: la rete del polacco arriva dopo pochi minuti rispetto al gol annullato a Ronaldo.

Il gol di Zielinski in Napoli-Juventus

Sembrava un buon momento per la Juventus: prima la rete annullata a CR7, poi la discesa del lusitano che porta a spasso mezza difesa del Napoli per poi scaricare su Higuain, il cui tiro trova però la risposta di Meret. Al 63′ passano i padroni di casa: tiro dalla distanza di Insigne, respinta corta di Szczesny sulla quale Zielinski si avventa più rapidamente di tutti per insaccare a porta spalancata. Boato al San Paoli, Napoli in vantaggio.