Napoli-Juve, striscione choc contro Maurizio Sarri

Ultime notizie Napoli Juve – Sarri, striscione choc contro l’allenatore. Non è stata una notte indimenticabile per Maurizio Sarri. L’ex tecnico è tornato a Napoli da avversario e con i panni della Juventus (la più grande rivale sportiva del calcio Napoli). I tifosi non hanno preso bene l’approdo del loro ‘Comandante’, che per tre stagioni ha seduto sulla panchina azzurra, alla Juventus avvenuto la scorsa estate. I tifosi hanno criticato l’allenatore di non essere stato coerente con la propria scelta, visto che ai tempi di Napoli ha sempre usato parole poco positive verso la Juve. Intanto, dopo gli insulti ricevuti all’arrivo in Hotel, è stato esposto sempre in nottata uno striscione durissimo da parte dei tifosi partenopei contro di lui. Queste le parole sullo striscione mostrato fuori lo stadio San Paolo come riportato da CalcioNapoli24.it:

“Sarri gobbo bastardo. Sulla Juve ne hai dette tante, ma poi ti sei calato le mutande. Curva A”

Napoli Juve, le parole di Sarri sul suo ritorno

Maurizio Sarri, tecnico della Juventus, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del tanto atteso match contro il Napoli. Queste le sue parole riportate dalla nostra redazione:

“Sul ritorno a Napoli? Sicuramente è una partita particolare per me, ma non dobbiamo pensare a questo, ed anzi dobbiamo pensare che questo sia un match importante per tutti noi. Ipotesi di un ritorno? Magari smetto dopo questa esperienza, non lo so. Per ora non penso a questo. Sui fischi? Per me sono una manifestazione di affetto, per Higuain invece erano stati ingiusti”.