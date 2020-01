Morte Kobe Bryant, il campione NBA ha perso la vita in un incidente aereo

Morte Kobe Bryant, il campione NBA ha perso la vita

Morte Kobe Bryant | Tragedia nel mondo dell’Nba: Kobe Bryant è morto in un incidente di elicottero in California, nella contea di Los Angeles. Lo riferisce il sito Tmz. il 41enne, leggendaria guardia dei Lakers, era a bordo del suo elicottero privato con almeno altre tre persone più il pilota, e sono tutti morti. Il velivolo ha preso fuoco dopo lo schianto a terra.

La carriera del Black Mamba

Kobe Bean Bryant era nato a Filadelfia il 23 agosto 1978. Come recita wikipedia ha giocato prevalentemente nel ruolo di guardia tiratrice ed è considerato tra i migliori giocatori della storia dell’NBA. Il Papà di Kobe è l’ex cestista Joe Bryant, mentre sua madre Pamela Cox è sorella dell’ex cestista Chubby Cox ritiratosi nel 1983.[4] Ha due sorelle più grandi, Sharia e Shaya,[4] mentre suo cugino John Cox è anch’egli cestista.[5] Bryant è cresciuto cestisticamente in Italia,[6] dove ha imparato i fondamentali europei,[7] e ha militato per tutta la sua carriera NBA nei Los Angeles Lakers,[8] squadra con cui ha conquistato 5 titoli.[9] Bryant è stato il primo giocatore NBA a militare nella stessa squadra per 20 anni.[8] Con la Nazionale statunitense ha partecipato ai FIBA Americas Championship 2007 e ai giochi olimpici di Pechino 2008 e di Londra 2012, vincendo la medaglia d’oro in tutte e tre le manifestazioni.[9]

Il 4 marzo 2018 ha vinto il Premio Oscar insieme al regista e animatore Glen Keane, nella categoria miglior cortometraggio d’animazione per Dear Basketball, che ha sceneggiato ispirandosi alla sua lettera di addio al basket.[10]

Rientra tra gli sportivi più conosciuti al mondo[11][12][13] e la sua carriera è ritenuta una delle migliori nella storia dello sport professionistico.[14]