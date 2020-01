Mercato Juventus: Emre Can vale 30-35 milioni

Mercato Juventus: Emre Can, è testa a testa tra due big

Ultime Juventus: Emre Can resta in uscita. Nonostante le parole di Fabio Paratici, il centrocampista tedesco potrebbe presto partire.

Il tedesco è rimasto a casa: niente Napoli. Ufficialmente il calciatore non è salito sull’aereo per un attacco influenzale. Dalla Germania filtrano altri spifferi: ossia che il giocatore, viste le tante voci di mercato, abbia chiesto e ottenuto di restare tranquillo.

L’ex Liverpool ha collezionato appena 8 presenze in campionato (279 minuti in tutto) e in Champions League non ha potuto mettere piede in campo a causa del taglio dalla lista Uefa.

Come riportato da Tuttosport, Can vorrebbe andar via per non perdere l’Europeo. Alla Continassa sono disposti ad accontentarlo, però non vogliono svendere quello che, al di là del momento, resta un centrocampista di 26 anni e di spessore internazionale. Non più tardi di un anno e mezzo fa – estate 2018 – il dg juventino Fabio Paratici ha “duellato” a lungo con le big europee per assicurarsi Emre Can a fine contratto dal Liverpool. Motivo che spinge i dirigenti bianconeri a non fare troppi sconti.

I bianconeri chiedono 30-35 milioni. Sarebbero tutti di plusvalenza ed eviterebbero alla Juventus il rischio di trattenere un giocatore scontento e magari con quella cifra i bianconeri potrebbero investire su Tonali.

Ultime Juve: le due big su Emre can

Stando a quanto filtra dalla Germania, il calciatore spinge per il ritorno in patria, al Borussia Dortmund. I gialloneri gli garantirebbero posto fisso e Champions, cioè quello che più desidera il centrocampista bianconero in questo momento. I tedeschi, però, finora non sono stati altrettanto convincenti con la Juventus. Tuttavia se Borussia Dortmund è una soluzione, negli ambienti bianconeri confidano che qualcosa di concreto spunti dall’Inghilterra.

Se il Manchester United sembra freddino, il Tottenham ha già fatto un sondaggio (respinto) per il prestito. José Mourinho, però, ha bisogno di un centrocampista. Non tanto per l’addio di Cristian Eriksen, atteso da Antonio Conte a Milano, quanto per l’infortunio di Moussa Sissoko.