Maran dopo Inter-Cagliari: “Nainggolan valore aggiunto. Il campo ci ha dato ragione”

Maran dopo Inter-Cagliari

Maran, tecnico del Cagliari, ha parlato ai microfoni DAZN dopo il pareggio contro l’Inter. Ecco le sue parole riportate dalla nostra redazione:

“Su Nainggolan? E’ un valore assoluto per noi, anche oggi ha dato tutto in mezzo al campo. Sul modulo? E’ stata una scelta fatta apposta per affrontare l’Inter, siamo venuti qui con il controllo del possesso palla. C’è stata grande personalità, devo fare i complimenti ai ragazzi perchè hanno fatto benissimo. Sugli obiettivi? La strada è sicuramente lunga, ma siamo al sesto posto in classifica, vuol dire che quello che abbiamo ottenuto non è stato un caso. Ci siamo sudati tutto, dobbiamo dimostrare ancora tanto. Faragò? L’ho messo dovunque, devo ancora vedere, mi ha detto se lo metto in porta (ride ndr). Sulla partita? Il match ci ha dato ragione, dovevamo essere bravi nella fase di non possesso e mandarli a vuoto sulla loro prima pressione”.