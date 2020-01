Liga, Valencia-Barcellona 2-0: il Real Madrid può andare in fuga

Liga, Valencia-Barcellona finisce 2-0

Liga Valencia-Barcellona | Brutta sconfitta per il Barcellona di Quique Setien, battuto fuori casa dal Valencia oggi 2-0. I blaugrana hanno rischiato pure di subire una tripletta, quando nel primo tempo era stato assegnato un rigore al Valencia poi parato da Ter Stegen. La ripresa va peggio, con un autogol di Alba e una successiva rete di Gomez, mancato autore della prima rete su rigore. Dopo due vittorie contro il Granada (1-0, nella Liga) e l’Ibiza (2-1, nella Coppa del Re) per il suo debutto in panchina, il nuovo allenatore rischia anche di perdere il primato in classifica, che vede appaiate Barcallona e Real Madrid a 43 punti. Il Real gioca domani. La partita, infine, è stata funestata anche da scontri fuori dallo stadio prima del fischio iniziale.

Liga spagnola, gli altri match del sabato

Altri due match in serata. Nel primo il Villareal supera fuori casa l’Alaves per 2-1 nella gara valida per la 21° giornata della liga. Ospiti in vantaggio con Bacca al 10′, pareggio all’80’ con Joselu e rete della vittoria di Nino all’89’. Il Villareal sale al settimo posto con 31 punti mentre l’Alaves resta fermo con 23 punti al 14° posto. Nel secondo il Siviglia batte il Granada 2-0 con reti di de Jong all’11’ e Nolito al 34′ e sale al terzo posto in classifica a 38 punti.