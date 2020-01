Lazio, Tare tra derby con la Roma e il mercato | Igli Tare direttore sportivo della Lazio, prima della gara dell’Olimpico contro la Roma, ai microfoni di Sky Sport ha parlato del gran momento della Lazio e del mercato.

Lazio, Tare: “Campionato strepitoso, felici di questa posizione”

“E’ un campionato a sé il derby. Lo viviamo con grande determiazione ma senza pressione. Abbiamo lavorato tanto in settimana per vincere questa partita”.

In difesa manca qualcosa? “La nostra difesa è la seconda del campionato. Strakosha sta crescendo e sta facendo un campionato straordinario. Non ci dobbiamo esaltare per quanto sta accadendo intorno alla Lazio. I risultati di oggi arrivano dopo anni di lavoro e sacrificio. Dobbiamo continuare con umiltà per poter arrivare ai nostri obiettivi“.

Scudetto? “Il nostro obiettivo è un altro: la Champions League. Tanti avevano dei dubbi su questa squadra. Il calcio è così, lo accettiamo. Noi siamo lucidi e sappiamo cosa dobbiamo fare. Se a 5-6 settimane dalla fine del campionato ci dovessimo trovare a lottare per lo scudetto, non ci nasconderemo e lotteremo“.

Tare sul mercato

Calciatori in entrata? “Gli equilibri sono fondamentali per una squadra che lavora a memoria. Avremmo fatto qualcosa se ci fossero stati degli infortuni ma per fortuna stiamo andando bene così. Abbiamo solo il campionato dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia e con questa rosa possiamo fare benissimo“.