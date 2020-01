Juventus, infortunio muscolare per Pjanic: le condizioni del centrocampista

Juventus, infortunio muscolare per Pjanic

Juventus infortunio Pjanic | Il centrocampista bosniaco della Vecchia Signora Miralem Pjanic è stato costretto ad abbandonare il campo di gioco al 50′ della gara in corso allo Stadio San Paolo contro il Napoli. Il campione bosniaco è stato sostituto dal francese Rabiot.

Notizie Juventus, le condizioni del bosniaco

La dinamica dell’infortunio non è chiara da rilevare solo che poco dopo l’inizio della ripresa Miralem Pjanic si è seduto a terra nei pressi della porta difesa da Szczesny ed ha chiesto il cambio alla panchina guidata da Maurizio Sarri. Da segnalare che il centrocampista bosniaco nel corso del primo tempo aveva subito un duro da parte del mediano del Napoli Demme. Evidentemente al rientro in campo si è riacutizzato il dolore e Pjanic è stato cosi costretto ad abbandonare il campo. Le prime notizie che filtrano dello Stadio San Paolo parlano però di guaio muscolare. Una contrattura nello specifico. Nella prossime ore a fine match la situazione sarà più chiara. Resta il fatto che Sarri ha perso il faro del suo centrocampo proprio nel momento decisivo del match e ora rischia di perderlo in un momento della stagione dove tra campionato e Coppa Italia sono in programma tre gare nell’arco di quindici giorni.