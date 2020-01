Inter-Cagliari, rosso a Lautaro e follia di Ranocchia | Il finale di Inter-Cagliari sarà certamente discusso per diversi giorni. Tante le proteste dei calciatori e dirigenti nerazzurri che, a fine partita, hanno lasciato San Siro dribblando tutta la stampa.

Inter-Cagliari, bagarre nel finale: Ranocchia sputa al quarto uomo

Lautaro Martinez, ammonito per un fallo a metà campo, ha perso la testa e inveito contro Manganiello che non ha potuto fare altro che estrarre il cartellino rosso. Da qui, il putiferio. Tutti i calciatori dell’Inter si sono imbufaliti con la squadra arbitrale. Berni, nel tunnel di San Siro è stato espulso. Meglio, almeno al momento è andata a Ranocchia. Il difensore, durante le proteste, ha sputato in direzione del quarto uomo che, per placare un dirigente nerazzurro, non si è reso conto dell’accaduto. Lavoro per il Giudice Sportivo che sarà chiamato a decidere sull’accaduto