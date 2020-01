Nainggolan dopo Inter-Cagliari: “Gol? Da una parte contento, dall’altra no”

Nainggolan dopo Inter-Cagliari

Nainggolan, centrocampista del Cagliari, ha parlato ai microfoni DAZN dopo il pareggio contro l’Inter. Ecco le sue parole:

“Penso che abbiamo fatto una buona partita, e credo che qualche episodio sia stato anche a sfavore. Certi episodi sono da rivedere, nulla contro Inter o altre cose. Non sono qua per parlare di certe cose, penso che a prescindere da tutto abbiamo meritato questo pareggio. Sul gol? Molto rispetto per i tifosi dell’Inter, da una parte sono contento dall’altra meno. Cosa hai detto a Simeone? Ho detto che ha giocato bene, gli manca solo il gol. E’ troppo generoso, un attaccante deve essere un po più egoista. Abbiamo bisogno di lui, spero che arrivi il gol per lui. Nel tuo futuro cosa vedi? Non lo so. Sono concentrato partita per partita, stiamo lottando per qualcosa di speciale”.