Inter-Cagliari: le probabili formazioni di Fantacalcio.it

Inter-Cagliari: le probabili formazioni di Fantacalcio.it. In casa nerazzurra attenzioni rivolte su Brozovic, alle prese con una distorsione alla caviglia, gonfia dopo il match di Lecce, la situaizione è monitorata quotidianamente dallo staff medico. Mister Conte orientato a non rischiare domenica il regista croato. In cabina di regia potrebbe andare Borja Valero in mediana coadiuvato da Sensi e Barella. Squalificato Candreva, sulla destra potrebbe essere lanciato il ristabilito D’Ambrosio con Young dall’inizio sulla sinistra. Nel terzetto di difesa Bastoni in pole su Godin.

Sari corti in difesa vista la squalifica di Pisacane, tentativo di recupero da parte di Cacciatore e Mattiello che da giovedì hanno ripreso a correre con i compagni. Mister Maran al centro della retroguardia potrebbe schierare Walukiewicz con Klavan, terzini Faragò e Pellegrini (favorito su Lykogiannis a sinistra). In regia Cigarini, trequartista il grande ex Nainggolan alle spalle di Joao Pedro e Simeone. Stop per Rog e Cerri alle prese con noie muscolari, in mediana chance per Ionita a meno che il tecnico non voglia optare per il 3-5-2 con Cacciatore nell’11 di partenza al posto del moldavo.

Inter-Cagliair: le scelte dei due allenatori

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Young, Barella, Borja Valero, Sensi, Biraghi; Lukaku, Lautaro Martinez. All. Conte

Squalificati: Candreva

Indisponibili: Brozovic

CAGLIARI (4-3-2-1): Olsen; Faragò, Walukiewicz, Klavan, Lu. Pellegrini; Nandez, Cigarini, Ionita; Nainggolan, Joao Pedro; Simeone. All. Maran

Squalificati: Pisacane

Indisponibili: Pavoletti, Rog, Cerri, Ceppitelli, Cacciatore, Mattiello