Inter-Cagliari, le formazioni ufficiali 21a giornata

Inter-Cagliari, le formazioni ufficiali della gara valida per la 21a giornata di Serie A. A San Siro andrà in scena la sfida da la seconda della classe e la sorpresa del campionato. L’Inter deve rinunciare Brozovic in mezzo al campo. Tante assenze per i sardi.

Inter: in aggiornamento

Cagliari: in aggiornamento

Qui le probabili formazioni