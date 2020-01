Inter-Cagliari: gli highlights del match

Partita molto bella a San Siro, dove Inter e Cagliari si danno battaglia per più di 90 minuti. I nerazzurri riescono a trovare il vantaggio al 29′ grazie a Lautaro, imbucato con un cross preciso di Young. Il Toro batte Cragno e fa 1-0. Cagliari che gioca bene, resta in partita, e riesce a trovare il pareggio grazie a Nainggolan: l’ex di turno tira verso la porta, una deviazione di Bastoni beffa Handanovic per l’1-1. Nei minuti finali proteste accese di Lautaro, doppio giallo e cartellino rosso per l’argentino.. CLICCA QUI PER LEGGERE LA SINTESI COMPLETA DEL MATCH