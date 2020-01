Fiorentina, infortunio Castrovilli meno grave del previsto: domani a casa

Fiorentina, infortunio Castrovilli più grave del previsto

Fiorentina infortunio Castrovilli | Come riporta una nota ufficiale apparsa sul sito del club di Rocco Commisso, e poi diffusa su tutti gli account social della Società, “nella giornata di oggi il giocatore Gaetano Castrovilli è stato sottoposto a ulteriori controlli specifici che hanno escluso qualsiasi problematica. Il monitoraggio continuerà fino al termine della giornata odierna e domani il giocatore potrà fare rientro a casa”.

Ultime Fiorentina, i tempi di recupero

Ricordiamo che nella giornata di ieri il giovane gioiello della Fiorentina si è accasciato a terra in stato confusionale. Immediatamente sostituito è stato poi trasferito nell’Ospedale Careggi di Firenze per gli accertamenti del caso. Come riferito a fine gara dal tecnico dei toscani Iachini: “Castrovilli non si ricordava in che luogo era e ci siamo preoccupati“. Il calciatore, come sottolineato nella nota del club, è stato sottoposto a due successivi accertamenti che hanno consigliato prudenza e un proseguimento del ricovero. Se tutto dovesse andare come previsto Castrovilli domani sarà dimesso e potrà tornare a casa. Difficile, in ogni caso, immaginare un suo impiego mercoledì 29 nel match valido per i quarti di finale della Coppa Italia in programma a San Siro contro l’Inter.