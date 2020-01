Calciomercato Roma, Villar a un passo: escluso dal suo allenatore

Calciomercato Roma, Villar a un passo dai giallorossi

Calciomercato Roma – Villar | E’ a un passo dalla Roma il centrocampista Gonzalo Villar, pronto ad unirsi al club giallorosso in quest’ultima settimana di mercato. Il calciomercato invernale per la Roma si chiude con un colpo importante, perché l’affare sembra in dirittura d’arrivo stando a quel che rivelano i colleghi di Calciomercato.it. Il classe ’98 si è allontanato dall’orbita Valencia, perché le 72 ore a disposizione del club valenciano, che aveva la possibilità di esercitare il suo diritto di prelazione, sono scadute. La società spagnola non ha più modo di migliorare l’offerta del club romanista, e dunque la concorrenza iberica è venuta meno.

News Roma, Villar escluso dai convocati dell’Elche: vicinissimo ai giallorossi

Sarà pronto a vestire la sua nuova maglia, il centrocampista spagnolo Gonzalo Villar. Il calciatore dell’Elche è stato escluso dal suo allenatore per il match contro l’Almeria ed è sempre più vicino alla Roma. Imminente partenza, che potrebbe concretizzarsi nella giornata di domani. Il direttore sportivo della Roma, Gianluca Petrachi, ha piazzato un colpo importante per il presente e il futuro del club. Andranno 5 milioni nelle casse del club spagnolo. Paulo Fonseca avrà ben presto a sua disposizione, l’alternativa ad Amadou Diawara. Il centrocampista guineano sarà assente per il resto del campionato, con i tre mesi ai box che hanno praticamente compromesso l’intera stagione.