Calciomercato Roma: per Smalling lo United spara altissimo

Notizie AS Roma | I giallorossi, oltre al mercato in entrata, lavorano sul consolidamento dell’organico.

In estate i giallorossi avranno una brutta gatta da pelare. Arrivato lo scorso anno e diventato presto colonna della Roma, ora il club giallorosso lavora al riscatto di Chris Smalling dal Manchester United.

Nuovi aggiornamenti sono forniti dal portale inglese thesun.co.uk secondo cui i Red Devils chiederanno alla società capitolina 25 milioni di sterline (circa 30 milioni di euro) per cedere il cartellino del difensore.

Petrachi, in contatto la scorsa settimana con il club inglese, ha finora offerto 13 milioni di sterline più 3,5 di bonus (circa 15 milioni di euro più 4 di bonus).

Le due società in estate non avevano fissato la cifra per acquistare il calciatore a titolo definitivo. In effetti nessuna delle due compagini, molto probabilmente, pensava che il rendimento del calciatore fosse stato così alto.

Per questa ragione gli inglesi, ora forti della proprietà del cartellino, hanno respinto la prima offerta al mittente.

Ultime Roma: il problema non è lo stipendio

Smalling, che vuole rimanere in Italia, sarebbe disposto a ridursi lo stipendio che attualmente percepisce dal Manchester: circa 130mila sterline a settimana. La Roma, dal canto suo, vuole chiudere l’operazione con lo United il prima possibile per evitare l’inserimento di altri club in estate.