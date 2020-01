Calciomercato Roma, Paquetà nel mirino: le condizioni del Milan

Calciomercato Roma: l’ostacolo per l’affare Paquetà

Calcio Mercato Roma Paquetà | Ore di grande tensione a Roma, soprattutto in vista derby. I giallorossi vogliono vincere contro la Lazio, e rialzarsi dopo un rendimento piuttosto altalenante nelle ultime gare. Intanto da dietro le quinte c’è chi lavora sul mercato, come ad esempio il ds Petrachi, che in questi giorni cercherà di portare qualche rinforzo alla corte di Fonseca. A centrocampo potrebbe esserci qualche innesto, specie viste le condizioni dell’infermeria.

Nel mirino c’è anche Paquetà, che al Milan non se la sta passando per niente bene. Il brasiliano non è stato convocato per la sfida di Brescia, e c’è chi ipotizza di un malumore che difficilmente passerà. I rossoneri però cercheranno in tutti i modi di monetizzare il più possibile, ed è qui che nasce l’intoppo: la Roma starebbe tentando per un prestito, e al momento c’è parecchia distanza tra le parti. Questo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport.

Roma-Paquetà: il Milan cerca un sostituto

Una situazione quasi insostenibile quella di Paquetà, che rispetto alla scorsa stagione sta avendo molte più difficoltà. L’ex Flamengo sta trovando poco minutaggio, e in questa sessione invernale potrebbero esserci diverse avance sul mercato. Il PSG continua a spingere, mentre il Milan si mette a caccia di un eventuale sostituto. La Roma resta alla finestra, possibile corsa a due con i parigini.