Calciomercato Napoli: Callejon torna in patria, c’è l’Espanyol

Calciomercato Napoli: niente cessione per Callejon a gennaio

Calcio Mercato Napoli Callejon | Il Napoli continua le trattative di mercato in entrata e in uscita, soprattutto per la prossima stagione. Chiuso Rrahmani, si punta a Amrabat e intanto è pronta l’ufficialità di Politano. L’esterno d’attacco arriverà dall’Inter proprio in vista della prossima stagione, visto che José Maria Callejon sembra destinato a lasciare Napoli dopo 7 stagioni. Nelle ultime ore pare che il club azzurro si stia concentrando parecchio sulla questione delle uscite. L’esterno spagnolo non ha trovato un accordo per il rinnovo di contratto attualmente in scadenza il prossimo giugno e potrebbe tornare in Spagna. Diversi club si sono fatti avanti nella speranza di prelevarlo a costo zero, uno di questi è anche il Milan che in più occasioni nei passati anni ha provato a prenderlo. Intanto, la società ha bloccato la sua partenza per gennaio, mentre lui aspetta sempre fiducioso un possibile rinnovo.

Notizie Napoli: Callejon ritorna in Spagna, c’è l’Espanyol

Il suo agente Quilon in questi giorni di mercato sta sondando la possibilità di un ritorno in Spagna. C’è l’interesse dell’Espanyol che vorrebbe portarlo in patria per la prossima stagione chiudendo il colpo a costo zero.

Intanto arrivano i dettagli della trattativa che porta Politano al Napoli. 2.2 milioni più 300 mila euro di premi facilmente raggiungibili per 4 anni al calciatore. Affare da 24 milioni tra i club, con il prestito oneroso di 2 milioni e l’obbligo di riscatto dopo 18 mesi a 20 milioni, più altri 2 milioni di bonus. Scelto il numero di maglia 21.