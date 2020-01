Calciomercato Napoli, Allan nel mirino della Juventus: vicino il rinnovo

Calciomercato Napoli: azzurri pronti a blindare Allan

Calcio Mercato Napoli Allan | Una sessione di mercato piuttosto intensa per il Napoli, che è intervenuto soprattutto per quanto riguarda le entrate. Sono stati presi due centrocampisti, e a brevissimo arriverà anche un esterno offensivo. Il ds Giuntoli sta però valutando anche la situazione per quanto riguarda i possibili uscenti, tra cui anche Allan. Il brasiliano è infatti al centro di numerose voci, e le pretendenti si stanno facendo avanti giorno dopo giorno.

Non solo il PSG, ma anche la Juventus, che in queste ultime settimane ci sta facendo più di un pensierino. Il Napoli chiaramente vorrebbe blindare il proprio gioiello, e sta pensando ad un rinnovo di contratto: stando a quanto riportato da Tuttosport, per Allan si avvicina un prolungamento fino al 2024. Una notizia importante per Gattuso e per tutti i tifosi azzurri, Juventus per ora allontanata.

Allan: nel pieno del progetto Napoli

Il Napoli non sta di certo vivendo una buona stagione, ma l’arrivo di Gattuso sulla panchina ha sicuramente ridato linfa vitale ai suoi giocatori. Allan è certamente una pedina fondamentale per lo scacchiere del tecnico calabrese, che intanto lo aspetta e lo considera come un intoccabile. Impossibile che il brasiliano possa essere ceduto a gennaio, ancora di più ad un’eterna rivale come la Juventus.