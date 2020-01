Calciomercato Milan: Piatek, contatto immediato con l’agente

Mercato Milan Piatek | Ancora panchina senza neppur un minuto per Krzysztof Piatek in Brescia-Milan. Dopo l’ennesimo segnale, c’è stato un contatto immediato del suo agente con la società rossonera. L’agente del calciatore prova a smuovere qualcosa in questa ultima settimana di mercato. Contatto diretto con la dirigenza rossonera per capire quella che è la situazione del polacco, su di lui molti club di Premier League. West Ham, Aston Villa, Tottenham, Crystal Palace e Newcastle, hanno mostrato il loro interesse per l’attaccante nelle ultime settimane. Contatto utile per capire se ci sono sviluppi in uscita, intanto il Milan attende l’offerta giusta da 30 milioni.

Calciomercato Milan: Piatek verso la Premier League, via a 30 milioni

Il futuro dell’ex Genoa è sempre più incerto, e le voci di mercato continuano ad arrivare soprattutto dall’Inghilterra per un immediato approdo in Premier League. Il Tottenham continua i sondaggi dopo l’infortunio di Kane. Intanto, nelle ultime ore, Wladyslaw Piatek papà di Krzysztof ne ha parlato in un’intervista a Sportowefakty: “Kris non vuole fare la riserva, vuole essere in forma per gli Europei e se non può farlo al Milan, lo farà volentieri altrove. È difficile dire quali siano i piani della società, ci sono giocatori di spicco come Piatek, Suso, Paquetà e Calhanoglu che sono sul mercato. Il club vuole soldi freschi per nuovi giocatori. In tanti stanno chiedendo Kris in prestito, ma il Milan punta a venderlo per una cifra simile a quella sborsata. Penso che tutti stiano aspettando la prossima settimana, quando il suo futuro sarà deciso”.