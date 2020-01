Calciomercato Juventus, prende quota lo scambio tra Paquetà e Bernardeschi

Calciomercato Juventus, scambio tra Paquetà e Bernardeschi

Calciomercato Juventus scambio Paquetà Bernardeschi | Torna di moda lo scambio di prestito tra la Vecchia Signora e i rossoneri di Paquetà e Bernardeschi. Lo rivela, con dovizia di particolari, l’edizione serale dello speciale calciomercato dell’emittente satellitare Sky Sport. Vediamo la notizia nel dettaglio.

Notizie Juventus, assalto al rossonero

I due calciatori non stanno vivendo un periodo positivo nelle rispettive squadre di club. Il brasiliano non riesce ad incidere nel club di Stefano Pioli e ha chiesto addirittura al suo allenatore di non convocarlo per la sfida contro il Brescia, mentre il calciatore italiano sta rischiando di perdere l’occasione di essere convocato dal commissario tecnico Roberto Mancini ad Euro 2020, dopo le continue esclusioni del tecnico, Maurizio Sarri. Oggi è sceso in campo solo nel finale al posto di un inconcludente Dybala. I due calciatori stando a quanto riporta Sky Sport potrebbero scambiarsi la maglia. L’affare nei giorni scorsi era apparsa poco più che una boutade ma in queste ora tramontate tutte le soluzioni alternative l’affare sembra tornare di moda.