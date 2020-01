Calciomercato Inter: Vecino saluta, 20 milioni dall’Everton

Calciomercato Inter: Vecino e Politano ai saluti, arrivano Eriksen e Giroud dalla Premier League

Mercato Inter – Vecino all’Everton | Continuano gli affari inglesi per l’Inter. Dopo gli arrivi di Young, Moses e Eriksen (visite mediche previste per lunedì), il club è pronto ora ad una cessione. Si tratta di Vecino che è sempre più vicino all’Everton. Intanto resta aperta la pista che porta a Olivier Giroud, dato che Matteo Politano è in partenza. Anche lui nella giornata di domani sosterrà le visite mediche per approdare al Napoli. Affare ormai concluso da Marotta e Giuntoli, prestito di 18 mesi con obbligo di riscatto, circa 24 milioni la cifra che il Napoli verserà nelle casse del club di Zhang.

Asse Italia-Inghilterra. Duro lavoro svolto in questa sessione invernale da parte di Beppe Marotta e Piero Ausilio. Tutto fatto per rinforzare la rosa da consegnare a mister Conte per la volata finale contro la Juve in campionato. L’Inter però non guarda solo a quello, anzi. Infatti, la prossima settimana la squadra affronterà la Fiorentina in Coppa Italia, per assicurarsi la semifinale contro il Napoli (già battuto in campionato). Poi inizierà l’Europa League, una competizione dove l’Inter vuole rivelarsi protagonista. Intanto, l’acquisto di circa 20 milioni per Christian Eriksen, potrebbe essere finanziato dell’Everton di Carlo Ancelotti che è partito all’assalto di Matias Vecino. I Toffees sono pronti a versare 20 milioni ai nerazzurri, la cifra giusta per il via libera.