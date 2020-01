Calciomercato Inter, Radu in uscita: lascia subito il Genoa, c’è il Nizza

Calciomercato Inter, Radu non vuole continuare al Genoa: le ultime

Calciomercato Inter – Radu | L’Inter è in attesa di piazzare l’ennesimo colpo in entrata, con l’arrivo di Christian Eriksen tanto atteso tra i tifosi nerazzurri. Giuseppe Marotta ha rivelato cose importanti legate all’operazione che sta finalmente volgendo alla chiusura, dopo un mese intero di trattativa, andata a buon fine. Domani sarà il giorno di Eriksen, ma per i nerazzurri sono giorni caldi anche per quel che riguarda il mercato in uscita. Sì, perché dopo aver piazzato Lazaro in prestito, continua l’operazione di sfoltimento da parte del club di Milano.

Ultime Inter, Radu chiuso da Perin: può andare al Nizza subito

Sarà l’ultima settimana di calciomercato, che chiuderà i battenti proprio venerdì prossimo. L’Inter punta a piazzare i propri esuberi, che proprio non riescono a trovare spazio con Antonio Conte. L’uruguaiano Vecino è uno di questi, ma non è il solo di proprietà Inter a lasciare il club. In queste ore si starebbe valutando la destinazione di Ionut Radu, estremo difensore in forza al Genoa. Club rossoblu che è stato chiaro nelle proprie idee, prelevando dalla Juventus, Mattia Perin. E’ per questo che, il portiere rumeno, andrà via anzitempo dal club ligure. Lo rivelano i colleghi di Calciomercato.it, quest’oggi uno dei suoi agenti era presente in tribuna a San Siro, per dei colloqui avanzati con Marotta e Ausilio. C’è bisogno del via libera per partire verso la Francia, sponda Nizza.