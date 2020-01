Calciomercato Inter: Eriksen domani sarà in Italia per le visite mediche

Calciomercato Inter, tutto fatto per Eriksen: domani le visite mediche

Calciomercato Inter – Eriksen | Tutto fatto, l’Inter ha il suo centrocampista. Si sono intensificate le voci di mercato, fino ad arrivare alle notizie definitive per quel che riguarda Christian Eriksen. Il centrocampista danese e ormai ex Tottenham sarebbe ad un passo dal trasferimento definitivo in nerazzurro. Come annunciato già nei giorni scorsi, sono questi i giorni decisivi per l’arrivo del calciatore, pronto a unirsi all’organico di Antonio Conte. L’amministratore delegato dell’Inter, Giuseppe Marotta, aveva lasciato trapelare news importanti legate proprio al giocatore, nel corso del pre-partita di Inter-Cagliari. Eriksen sarà dell’Inter, ennesimo colpo piazzato dalla Premier League dopo gli arrivi in estate di Lukaku e Sanchez e poi in inverno, con Young e Moses. Arriverà un nerazzurro a titolo definitivo.

Ultime Inter, visite mediche fissate per Christian Eriksen: il danese domani sarà in Italia

Arrivano altre notizie importanti, per quel che riguarda l’operazione Christian Eriksen: il giocatore domani sarà in Italia, possibile l’arrivo a Milano già in serata. C’è da capire quando arriverà ma, stando a quel che rivelano i colleghi di Sky Sport, ciò che è sicura è la sua presenza domani in Penisola per le consuete visite mediche di rito. Il calciatore sarà sicuramente accolto dal bagno di folla perché è atteso dai tifosi dell’Inter da ormai diverso tempo. L’operazione va a chiudersi anticipatamente e club nerazzurro che evita di prenderlo solo al margine della stagione. E’ stata una scelta coordinata da Marotta e Ausilio, che hanno permetto di regalare al tecnico Conte, un pezzo pregiato per continuare la corsa al primo posto. E’ il rinforzo giusto per dare battaglia alla Juventus, campione d’Italia. I supporters nerazzurri possono abbracciare il calciatore, così come il suo nuovo allenatore Antonio Conte. Domani sarà l’Eriksen-day, uno degli acquisti più importanti del mercato globale di riparazione.