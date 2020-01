Calciomercato Fiorentina, occhi su Pisacane e Goldaniga | E’ emergenza assolutain difesa per la Fiorentina di Beppe Iachini che già nel prossimo weekend dovrà fare a meno di Caceres e Milenkovic contro la Juventus. Ecco perché la società di Rocco Commisso sta pensando di agire sul calciomercato.

Calciomercato Fiorentina, piacciono Goldaniga e Pisacane

Stando a quanto riferisce l’edizione odierna del Corriere dello Sport, i dirigenti viola stanno cercando il modo giusto di operare sul mercato. Il reparto da curare è la difesa in cui Beppe Iachini è spesso in difficoltà. Ecco perché sono stati valutati Edoardo Goldaniga in prestito al Genoa ma di proprietà del Sassuolo e anche a Fabio Pisacane del Cagliari. Sono trattativa tutt’altro che semplici, soprattutto nelle ultime ore di mercato ma i viola ci proveranno.

Fiorentina, piace Amrabat

Come rivelato da Sky Sport però, Sofyan Amrabat ha rifiutato per la seconda volta le avances del Napoli, ribadendo di preferire il trasferimento a Firenze e di sposare il nuovo progetto della Fiorentina a giugno con Rocco Commisso. La situazione dei viola è opposta a quella degli azzurri, nel senso che il Verona non scende sotto ai 20 milioni offerti da De Laurentiis: c’è il sì del giocatore, ma non quello del club. In settimana sono attesi nuovi aggiornamenti per la trattativa.