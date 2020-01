Calciomercato Fiorentina, Cassata per il centrocampo | Da lunedì Daniele Pradè sarà a Milano, nel cuore del calciomercato con il dg Barone, per chiudere gli ultimi colpi di mercato. Tra questi potrebbe esserci Francesco Cassata, centrocampista del Genoa in prestito dal Sassuolo.

Calciomercato Fiorentina, piace Cassata: Iachini conosce il profilo

Francesco Cassata è il nome percorribile per il calciomercato della Fiorentina che da domani inizierà ad intensificare i contatti con il Sassuolo per arrivare al giovane classe ’97. Con il Genoa ha giocato molto dopo l’arrivo di Nicola e Iachini conosce bene le sue virtù. Può giocare come mezzala destra e sinistra e per questo si parlerà con il Sassuolo per la fattibilità dell’affare. Con i neroverdi, però, si tenterà prima di arrivare ad Alfred Duncan anche se la trattativa sembra molto complicata.

Fiorentina, due nomi per la difesa

Stando a quanto riferisce l’edizione odierna del Corriere dello Sport, i dirigenti viola stanno cercando il modo giusto di operare sul mercato. Il reparto da curare è la difesa in cui Beppe Iachini è spesso in difficoltà. Ecco perché sono stati valutati Edoardo Goldaniga in prestito al Genoa ma di proprietà del Sassuolo e anche a Fabio Pisacane del Cagliari. Sono trattativa tutt’altro che semplici, soprattutto nelle ultime ore di mercato ma i viola ci proveranno.