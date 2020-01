Ultime Inter, Zhang: “Riusciremo a superare le difficoltà con impegno e duro lavoro”

In Cina scocca l’Anno del Topo e Steven Zhang non dimentica di mandare un personale augurio per il 2020 cinese: “Benvenuti nell’Anno del Topo. Con grande impegno, duro lavoro di tutti, riusciremo a superare le difficoltà future” il messaggio su Instagram del presidente dell’Inter, che festeggia così il Capodanno cinese.

Calciomercato Inter: Eriksen in arrivo, programmate le visite. Colpo di Zhang

Calciomercato Inter – Eriksen | La trattativa per Eriksn si è sbloccata di fatto nel pomeriggio di giovedì, con i frequenti e frenetici contatti fra Marotta, Ausilio, l’agente del giocatore Schoots e gli intermediari Trimboli e Busardò. L’Inter nelle conference call con Daniel Levy, plenipotenziario del Tottenham, ha deciso di alzare la sua offerta per arrivare ai 20 milioni. La proposta ha convinto gli inglesi visto che anche Eriksen ormai spingeva per il trasferimento a Milano.

Per lunedì sono previste le visite mediche, intanto, arriva proprio dal Tottenham l’ennesimo segnale decisivo. L’ex nerazzurro, José Mourinho, allenatore del Tottenham, ha deciso di non convocare il calciatore per il match di oggi in FA Cup, contro il Southampton. Eriksen è quindi stato escluso dai convocati e il centrocampista danese è pronto ad approdare in Serie A. Il calciatore potrebbe essere già domani in città. Ancora in attesa Olivier Giroud, il calciatore ha l’accordo con l’Inter, ma l’affare ancora non si è sbloccato, anche lui intanto è stato escluso da Lampard in FA Cup.