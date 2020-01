Torino-Atalanta, 0-7: La Dea passeggia sui granata

Torino-Atalanta Risultato e cronaca della partita

Torino-Atalanta Risultato | L’Atalanta si rialza immediatamente e travolge 7-0 il Torino a domicilio, grazie alla straordinaria tripletta di Ilicic, la doppietta di Muriel e ai sigilli di Gosens e Zapata. Partita dominata dalla squadra di Gasperini, che acciuffa momentaneamente la Roma al quarto posto della classifica della Serie A in attesa del derby della Capitale. Secondo ko di fila invece per la formazione di Mazzarri, che fa un altro grosso passo indietro dopo un bell’inizio di 2020 in cui erano arrivati due ottimi successi. I gol Al 17′ la sblocca Ilicic, Palomino ruba palla in zona d’attacco e offre all’attaccante una palla da spingere solo dentro da due passi. Al 29′ Sirigu non può nulla sulla staffilata mancina di Gosens da fuori area. Prima dell’intervallo c’e’ spazio e gloria anche per Duvan Zapata, che realizza con freddezza il calcio di rigore conquistato da Ilicic mettendo una chiara ipoteca sui 3 punti bergamaschi. Ad inizio ripresa doppietta di Josip Ilicic che prima realizza un capolavoro su punizione direttamente da metà campo, poi firma la sua tripletta personale su assist di Gomez. Oltre ai danni anche la beffa per la squadra di Mazzarri, che al 76′ resta in inferiorità numerica per il secondo giallo rimediato da Izzo per un fallo su Djimsiti. Nel finale arrivano anche altre due reti dell’Atalanta realizzate entrambe da Muriel e un altro rosso per i granata rimediato da Lukic, che sigillano la serata da incubo del Torino e di gloria per i bergamaschi.

GUARDA QUI GLI HIGHLIGHTS DEL MATCH

Il tabellino della partita

Reti: 17′, 53′, 54′ Ilicic, 29′ Gosens , 46′ Zapata su rigore, 85′ e 88′ Muriel su rigore

TORINO (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Djidji; De Silvestri, Lukic, Meité, Laxalt (65′ Millico); Verdi (79′ Edera), Berenguer (78′ Lyanco); Belotti. Non entrati: Singo, Bremer, Adopo, Falque, Ujkani, Rosati. Allenatore: Mazzarri

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, de Roon (57′ Pasalic), Freuler, Gosens (82′ Muriel); Gomez; Ilicic (70′ Malinovskiy), Zapata. Non entrati: Caleb Okoli, Caldara, Pasalic, Da Riva, Piccoli, Rossi, Sportiello. Allenatore: Gasperini

Arbitro: Guida

Espulsi: Izzo e Lukic,

Ammoniti: de Roon, Sirigu e Hateboer