Torino-Atalanta, Gasperini a DAZN: “Dovevamo riscattare la Spal”

Torino-Atalanta, Gasperini a DAZN

Torino-Atalanta Gasperini | Al termine del match dell’Olimpico, terminato con un clamoroso 0-7, il tecnico della Dea, Gianpiero Gasperini, ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni di DAZN Queste le sue parole secondo quanto raccolto dalla redazione di Calciomercato24.com.

Notizie Atalanta, le parole del tecnico

Sconfitta Spal “Devo dire che è stato un primo tempo straordinario, la sconfitta con la Spal aveva lasciato il segno. Nel secondo tempo non sai mai come interpretarlo. Ci è capitato spesso di vederci recuperare e quindi non è mai facile trovare l’approccio giusto. Il Torino ha rischiato di riaprirla con due occasioni clamorose e poi abbiamo fatto quei due gol in due minuti e si è chiusa”

Gosens “In effetti Gosens ha fatto altri gol simili, noi prepariamo molto i calci piazzati che qualche anno fa erano la nostra forza ora non riusciamo più a segnare su palla inattiva ma poi facciamo questo tipo di gol. Forse dobbiamo preparare meno schemi e provare questo tipo di soluzioni”

Muriel “Non è facile esprimerci con questa continuità. Se giocassimo sempre cosi saremmo primi in classifica. Qualche volta non riusciamo ad esprimerci ma sono davvero molto poche invece quando riusciamo a fare bene, vedi con l’Inter a Milano. Se Muriel avesse segnato a San Siro anzichè qui sarebbe stato meglio”

Valencia “Finora non li abbiamo guardati molto oggi hanno vinto con il Barcellona e per noi già la partita di andata a Milano sarà un appuntamento. Abbiamo ancora qualche partita che ci tiene lontano ma la aspettiamo con grande voglia”