Spal-Bologna 1-3: derby ai felsinei in rimonta, primo di Barrow in rossoblu

Spal-Bologna: risultato, sintesi, higlights e gol

Spal-Bologna, risultato | E’ terminato da qualche istante il secondo anticipo della ventunesima giornata di Serie A, tra Spal e Bologna. Il derby emiliano va ai Felsinei, la squadra di Sinisa Mihajlovic vince in rimonta il match importante in chiave salvezza, condannando i rivali alla frenata, dopo la vittoria esterna ottenuta sul difficile campo del Gewiss Stadium, contro l’Atalanta.

La Spal era partita forte, con il rigore realizzato da Andrea Petagna e portandosi in vantaggio al minuto 20 e nella prima frazione di gioco. Da lì in avanti sarà reazione Bologna, trovando la vittoria in rimonta. L’assalto comincia con una deviazione sfortunata di Venuti, che spiazza il proprio estremo difensore dopo il tiro realizzato da Soriano. Da lì in avanti solo Bologna, che nella ripresa completa l’opera. All’appena entrato Musa Barrow, nuovo acquisto dei felsinei, bastano dopo due minuti: l’attaccante si inchina davanti al settore ospiti in cui sono presenti i suoi nuovi tifosi e realizza il primo gol con la maglia dei rossoblu. Più tardi completerà l’opera il centrocampista Poli, trovando la rete a seguito di un’azione ben collaudata dagli uomini di Mihajlovic. Il derby emiliano va al Bologna, per la Spal si compromette la corsa salvezza.

Spal-Bologna, risultato e tabellino del match

Gol: 23′ Petagna (S), 24′ Aut. Vicari (B), 60′ Barrow (B), 63′ Poli (B).

Spal (3-5-2): Berisha; Vicari, Cionek (46′ Bonifazi), Igor; Strefezza, Dabo, Missiroli, Valoti (73′ Paloschi), Reca; Di Francesco (80′ Floccari), Petagna. Allenatore: Leonardo Semplici.