Spal-Bologna, De Leo a Sky Sport: “Sinisa è un profeta, intuisce tutto”

Spal-Bologna, De Leo nel postpartita

Spal-Bologna, De Leo | Ha parlato ai microfoni di Sky Sport, il collaboratore tecnico di Sinisa Mihajlovic, Emilio De Leo. Ecco le sue parole dopo la vittoria sulla Spal.

Le parole di De Leo

“Sicuramente dobbiamo dare continuità, quando ci esprimiamo così, arrivano anche i risultati. I giovani possono dare tanto, società e mister danno tanta fiducia a questo gruppo, loro ci danno grande vitalità e i più grandi gli danno esperienza. Mihajlovic non riesce a stare lontano dal campo, appena ha potuto è riuscito a scendere in panchina. Sono le profezie di Sinisa a darci una mano, spesso riesce ad intuire. Fa un po’ il più vago quando invece sbaglia (ride, ndr). Quando siamo bassi non riusciamo a giocare il nostro calcio, la nostra identità viene fuori con l’aggressività. Palacio riesce a rompere gli equilibri degli avversari, ce lo teniamo stretti. Pensiamo in grande? L’obiettivo è salire sempre di più, il nostro è un allenatore ambizioso, la società segue molto la squadra. Valori morali altissimi in questa società, è una coesione che ci porta lontano. Barrow è un giovane importante”.