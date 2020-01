Lazio, Inzaghi in conferenza: “Correa e Luis Alberto? Buone risposte. Immobile da valutare”

Notizie Lazio: Inzaghi in conferenza

Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del derby contro la Roma. Queste le sue parole riportate dalla nostra redazione:

“Sul derby? Sappiamo cos’è il derby per noi e per la tifoseria, ci arriviamo un po rammaricati dalla sconfitta immeritata di martedì. Dubbi sulla formazione? Mancano ancora due allenamenti, Correa sta meglio ma fin qui Caicedo ha fatto benissimo. Ci sarà ancora da valutare. Chi ha più da perdere domani? La vittoria ci garantirebbe un passo in avanti, ma ci sono ancora 18 partite da disputare. Luis Alberto e Correa? Mi hanno dato delle buone risposte, dovrebbero giocare entrambi. Favorito con la Roma? Dobbiamo avere rispetto e non temere nessuna squadra, rispetto ad agosto siamo più consapevoli. Quale errore da non fare? Ogni calciatore la interpreta in maniera diversa, ma servirà lucidità ed impegno. Conta la testa, la pressione sarà tantissima. E’ il derby più importante? Ogni derby è importante, è bello sia da giocatore che da allenatore. Dopo ci saranno altre partite, sappiamo cosa significa questa partita per tutti. Sarebbero 3 punti importanti, giochiamo per vincerlo. Sul pubblico? Sappiamo che i nostri tifosi ci supporteranno dall’inizio alla fine, anche se giochiamo in trasferta. Cosa cambia rispetto all’andata? Penso ci siano più certezze, sia da parte nostra che da parte loro, all’andata erano da poco con il nuovo tecnico”.