Oroscopo di domani 26 gennaio: Paolo Fox, previsione e classifica segni.

Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati di questa domenica.

Oroscopo Paolo Fox 26 gennaio 2020: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. Ci sono delle buone notizie per quanto riguarda il lavoro: le cose stanno andando decisamente meglio rispetto a qualche settimana fa, continua a portare avanti i tuoi progetti. Anche in amore potresti avere delle forti emozioni, specie se stai già portando avanti una relazione.

Toro. Non è un periodo molto facile per te, ci sono dei disguidi che ti causano un po di nervosismo. E’ arrivato il momento di chiarire qualche discussione, cerca di dosare al meglio le tue parole.

Gemelli. Sul lavoro ci sono delle piccole complicazioni, specie per quanto riguarda i tuoi progetti. Cerca comunque di non abbatterti e continua ad avere voglia di fare. Ci saranno comunque soddisfazioni per te, ma dovrai aspettare inizio febbraio.

Cancro. Dopo un periodo un po sottotono, ecco che per te sta arrivando il momento di sorridere. Le cose vanno meglio, specie in amore, dove stai riuscendo a ritrovare la voglia di amare. Anche sul lavoro ci sono novità: ti senti appagato e finalmente apprezzato.

Leone. Sei un po nervoso, questo ti porta a scaldarti troppo anche in amore. Cerca di non esagerare, dosa le parole.

Vergine. Ottima giornata per quanto riguarda le relazioni interpersonali. L’amore riprende ad essere una priorità per te, così come l’amicizia. In questa domenica potresti fare nuove conoscenze.

Oroscopo Paolo Fox 26 gennaio 2020: le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. Avere molti pianeti favorevoli non significa solo poter cogliere certe occasioni ma anche scoprire l’altra faccia della medaglia. In questi giorni non saranno pochi quelli che scopriranno di avere avuto al proprio fianco non un amico ma una persona ostile.

Scorpione. Non è un periodo facile per te, sei sotto pensiero per qualche discussione avuta o per qualche problema da risolvere. Cerca però di non lasciarti trascinare dallo stress, recupera le energie nel week-end.

Sagittario. Questa giornata fa da preludio ad un fine settimana che può portare un po’ di agitazione. Questo weekend può sembrare una sorta di sfida.

Capricorno. Hai tanta voglia di fare e nuovi progetti, ma questo potrebbe non essere il momento adatto. Rimanda tutti i discorsi al prossimo mese, potresti avere delle spinte importanti e supporto in più.

Acquario. In amore la situazione è in stallo, ma occhio a cosa può succedere dalla settimana prossima. Ti senti intenzionato a riportare in alto i sentimenti, magari conoscendo nuove persone.

Pesci. Giorno nervoso e affaticato, ma quest’anno vedrà finalmente la luce. Inizi a fare grandi progetti e programmi che avranno grandi opportunità a fine anno. Il 2020 è un anno che permette di mettere da parte esperienza molto utile per il futuro.

L’oroscopo delle squadre

Napoli-Juventus – Gli azzurri sono in un periodo altalenante, ma in questa domenica hanno voglia di fare e cercheranno l’impresa contro la corazzata Juventus. I bianconeri sono in forma, non vogliono sbagliare al San Paolo, e soprattutto sono sicuri dei propri mezzi. L’insicurezza partenopea verrà scacciata?