Notizie Sassuolo, Locatelli: “Grazie De Zerbi, quando lasciai il Milan piansi”

Notizie Sassuolo | Manuel Locatelli, centrocampista del Sassuolo, ha parlato nel corso di un’intervista concessa a La Gazzetta dello Sport:

“A giugno vorrei fare il salto in un grande club, ma adesso penso solo al Sassuolo. Quando lasciai il Milan piansi insieme alla mia ragazza, ma è stata la decisione migliore. La società non aveva fiducia in me e io avevo bisogno di cambiare”.

Ultime Sassuolo, le parole di Locatelli

Il centrocampista ha parlato anche della sua carriera e del suo passato da milanista:

“Avevo la sensazione di non riuscire a tirare fuori quel qualcosa in più che ho sempre avuto dentro. Doveva scattare una molla soprattutto a livello mentale. E a Sassuolo è scattata. È stato importantissimo De Zerbi, che mi insegna tanto, mi dà fiducia, ma mi ha anche lasciato in panchina perché non facevo quello che voleva. Ho sofferto, non ero felice di me e della situazione, ma ho capito che aveva ragione lui. Adesso so che l’allenamento è lo specchio della partita: prima mi allenavo senza quel fuoco dentro che sento adesso».

