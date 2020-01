Notizie Napoli, Maksimovic è tra i convocati per la Juventus: le ultime in casa azzurra

Notizie Napoli – Maksimovic | Arrivano aggiornamenti importanti in casa Napoli, legato alla situazione degli infortuni per la difesa. Dopo un lungo periodo di assenza dall’organico di Gennaro Gattuso, c’è un buon responso per il serbo, Nikola Maksimovic. Il difensore centrale ex Torino torna a disposizione del suo tecnico ed è pronto a formare la coppia di difesa con Kostas Manolas. Il giocatore risolve quella che rappresentava una vera e propria emergenza infortuni per il tecnico calabrese, che finalmente ha a sua disposizione un centrale naturale per la sua linea a quattro. Il giocatore è stato convocato per la sfida di domani sera, Napoli-Juventus. Discorso non valido per Kalidou Koulibaly, che non risulta presente nella lista annunciata dal club azzurro.

Ultime Napoli, i convocati di Gattuso per la Juventus

Il Napoli ha annunciato, attraverso il proprio sito ufficiale, la lista completa dei convocati per Napoli-Juventus. Il club azzurro trova a disposizione il centrale di difesa Nikola Maksimovic, ancora out invece risultano Allan – volato in Brasile nei giorni scorsi per conoscere il suo terzogenito – Koulibaly e Dries Mertens. Di seguito, ecco la lista completa a disposizione del tecnico, Gennaro Gattuso:

Karnezis, Meret, Ospina; Di Lorenzo, Hysaj, Luperto, Maksimovic, Manolas, Mario Rui; Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski; Callejon, Insigne, Llorente, Lozano, Milik, Leandrinho.