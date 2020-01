Mercato Milan: è Robinson il sostituto di Ricardo Rodriguez

Ultime Milan, Robinson in arrivo. Come riportato da Tuttosport, i rossoneri hanno scelto il successo dello svizzero Rodriguez.

Lo sbarco di Victor Moses all’Inter ha, tra l’altro, agevolato il passaggio di Ricardo Rodriguez al Fenerbahçe. Ieri la situazione di stallo si è sbloccata perché la Federcalcio turca ha dato l’ok al club per operare sul mercato: lo svizzero potrà così accasarsi a Istanbul in prestito, ma con obbligo di riscatto fissato a 6 milioni.

Per questo motivo ora il Milan non vuole perdere tempo. Boban, come riprotato da Tuttosport, avrebbe chiuso ieri per Antonee Robinson del Wigan, dovrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto a circa 12 milioni di euro.

Ultime Milan: tre in uscita

Sarà questo il modus operandi dei rossoneri in questi ultimi giorni di mercato. Prima le cessioni, poi i copi in entrata. Suso primo a partire, occhio a Piatek e Paquetà.

A proposito di questi, il primo calciatore in uscita è ad oggi Suso. Sul calciatore c’è il Siviglia che è pronto a fare sul serio. Il club andaluso avrebbe avanzato un’offerta di 15 milioni di euro. Una cifra alta è vero, ma per ora iniqua per i rossoneri, intenzionati a chiederne circa 20-25. Quello che è certo è che l’avventura di Suso al Diavolo è ormai terminata ed in caso di cessione i rossoneri potrebbero chiudere per un sostituto importante.