Calciomercato Napoli: Insigne offerto all’Inter | Potrebbe sembrare impossibile ma non lo è: Lorenzo Insigne, attaccante e capitano del Napoli, è nuovamente un’idea mercato per l’Inter di Antonio Conte. Non è proprio una volontà del tecnico leccese ma del procuratore del numero 24 partenopeo, proposto all’Inter dal suo procuratore, Mino Raiola.

Mercato Inter, Raiola propone Insigne per l’estate

Stando a quanto afferma Alfredo Pedullà, esperto di calciomercato di Sportitalia, sarebbe stato Mino Raiola ad alimentare voci di una possibile trattativa tra Napoli e Inter per il capitano azzurro. A Speciale Calciomercato ha detto: “Raiola ha offerto Insigne all’Inter per luglio. Ora si faranno le valutazioni del caso. A giugno scorso c’erano già stati margini poi non se ne fece nulla, ora si ritorna a parlare di questa possibilità”.

Napoli-Inter, i rapporti si intensificano

Le due squadre già in questa sessione di calciomercato stanno intensificando i rapporti. Il Napoli ha praticamente chiuso per l’acquisto di Matteo Politano e nelle prossime ore potrebbe esserci la definitiva fumata bianca. Ieri c’è stata la telefonata che ha sbloccato completamente l’affare. All’Inter andranno 2 milioni per un prestito di 18 mesi con il riscatto obbligatorio fissato a 19 milioni di euro. Affare in via di conclusione, ma potrebbe non essere l’ultimo. Ad Antonio Conte, infatti, preme avere un centravanti che possa essere d’aiuto alla rosa in caso di forfait di Lukaku o Lautaro Martinez ed ecco che il nome di Fernando Llorente è entrato in orbita nerazzurra.