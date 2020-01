Juventus, Sarri in conferenza: “Ritorno al Napoli? Magari smetto dopo questa esperienza”

Notizie Juventus: Sarri in conferenza

Maurizio Sarri, tecnico della Juventus, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del tanto atteso match contro il Napoli. Queste le sue parole riportate dalla nostra redazione:

“Sul ritorno a Napoli? Sicuramente è una partita particolare per me, ma non dobbiamo pensare a questo, ed anzi dobbiamo pensare che questo sia un match importante per tutti noi. Ipotesi di un ritorno? Magari smetto dopo questa esperienza, non lo so. Per ora non penso a questo. Sulla scelta di Higuain in campo? Le mie decisioni sono tattiche, non vado a vedere altri aspetti. Se gioca è perchè viene da una grande partita. Sulla partita? Mi aspetto un match difficile, il Napoli è forte e occupa una parte di classifica molto strana, anche perchè sotto alcuni aspetti è fortissima. Penso che potrà rialzarsi in maniera rapida. Le motivazioni saranno forti, lo so bene. Sui fischi? Per me sono una manifestazione di affetto, per Higuain invece erano stati ingiusti. Come è cambiato il Napoli con Gattuso? Anche con il modulo e con la compattezza, Gattuso sta riuscendo nel suo intento. Sull’arrivo di Eriksen in Italia? E’ un giocatore importante, ma vedremo con il tempo se avrà cambiato o meno l’equilibrio del campionato. Scambio De Sciglio-Kurzawa? E’ solo un’ipotesi per ora, ho visto Kurzawa giocare solo qualche volta, ancora non ho capito”